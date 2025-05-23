Карло Анчелотти покинул «Реал»

Клуб назвал специалиста легендой мадридского и мирового футбола.

«Карло Анчелотти провел нашу команду через один из самых успешных периодов за 123 года существования клуба и стал тренером с наибольшим количеством титулов в нашей истории: три Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, три Суперкубка Европы, два чемпионата Испании, два Кубка Короля и два Суперкубка Испании. В общей сложности 15 титулов за шесть сезонов, в течение которых он принадлежал нашему клубу», — говорится в сообщении «Реала».

24 мая Анчелотти в последний раз будет руководить «Реалом». В заключительном туре Ла Лиги мадридский клуб сыграет с «Реал Сосьедадом». Королевский клуб завершает турнир в Ла Лиге на втором месте, уступив чемпионство «Барселоне».

65-летний Анелотти возглавит сборную Бразилии. В «Реале» ждут Хаби Алонсо, который успешно работал с леверкузенским «Байером».

Ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищеский матч с Аргентиной.