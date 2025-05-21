Сборная России может сыграть с командой Месси
В РФС подтвердили возможность организации товарищеского матча с Аргентиной
Фото: [Сборная России по футболу]
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов подтвердил РИА Новости, что национальная сборная может провести товарищеский матч с командой Аргентины.
Он объяснил, что встреча возможна, но при организации матча с командами высокого уровня всегда есть сложные моменты.
По информации TyC Sports, сборная Аргентины в октябре отправится на сборы в Китай, где планирует провести два товарищеских матча. В одном из них чемпионы мира сыграют с командой хозяев. Вторым соперником могут стать сборные Японии, Южной Кореи или России.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили от соревнований российские клубы и сборные после начала специальной военной операции. Сборная России проводит только товарищеские матчи. В июне запланированы встречи с командами Нигерии и Белоруссии.
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