Карлсен рассказал о нарастающей среди топ-шахматистов паранойе

16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен на подкасте Джо Рогана поделился своим мнением о читерстве в шахматах и отношении к этому явлению ведущих игроков.

Карлсен не исключил, что среди топ-игроков нарастает паранойя из-за подозрений, что соперник может использовать во время поединков искусственный интеллект.

«Ведь у нас есть движки, показывающие идеальные шахматы. Любой человек с телефоном может обыграть шахматиста, об этом говорил Илон Маск, и это правда. Это опасно, и во многом шахматы топ-уровня основаны на доверии», — сказал Карлсен.

Он отметил, что ведущие шахматисты начинают сильно нервничать, когда неизвестный игрок начинает неожиданно показывать высокие результаты, полагая, что за этим стоит использование подсказок от компьютера.

Ранее Магнус Карлсен сенсационно проиграл на командном чемпионате мира по рапиду и блицу венгру Рихарду Раппорту.