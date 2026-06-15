«Каролина» выиграла Кубок Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился сезон. В шестом матче финальной серии Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» обыграли «Вегас Голден Найтс» (3:0) и победили в противостоянии — 4-2. Обладателями трофея стали россияне Андрей Свечников, Александр Никишин и Петр Кочетков.

Российские хоккеисты выигрывают Кубок Стэнли в 11-м сезоне подряд.

В решающей игре вновь отлично проявило себя второе звено «Ураганов». По шайбе забросили Тейлор Холл и Джексон Блейк. В концовке шайбу в пустые ворота отправил Николай Элерс.

«Каролина» выиграла свой второй титул в истории 20 лет спустя. Главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор был тогда капитаном команды.