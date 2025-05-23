Карпин назвал свое главное достижение во время работы со сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «Российской газете» назвал свое главное достижение за время работы с национальной командой.

«Не знаю, можно ли это назвать достижением или нет, но, даже несмотря на те непростые условия, в которых мы находимся, футболисты с огромным желанием приезжают в национальную команду», — сказал Карпин.

Он отметил, что за последние годы у него нет претензий по самоотдаче ни к одному игроку.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в официальных соревнованиях. Национальная команда проводит только товарищеские матчи. В июне запланированы встречи с командами Нигерии и Белоруссии.

Ранее стало известно, что сборная Нигерии прилетит в Москву не в оптимальном составе. Тренерский штаб африканцев дал возможность своим лидерам подольше отдохнуть после напряженного клубного сезона.