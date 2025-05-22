Сборная Нигерии сыграет с Россией без своих главных звезд
Нигерийцы Осимхен, Луман и Ивоби не сыграют с Россией
Фото: [Виктор Осимхен/Федерация футбоал Нигерии]
Сборная Нигерии по футболу прилетит в Москву без трех своих главных звезд, сообщили Sport24 в Федерации футбола Нигерии.
Против россиян не сыграют Виктор Осимхен («Галатасарай»), Адемола Лукман («Аталанта»), Алекс Ивоби («Фулхэм»), а также Ахмед Муса, известный по выступлениям за ЦСКА.
В пресс-службе пояснили, что это решение тренерского штаба. У перечисленных выше игроков был насыщенный клубный сезон, и их не стали вызывать в национальную сборную, предоставив больше времени для отдыха и восстановления.
Матч сборных России и Нигерии пройдет 6 июня в «Лужниках».
С 2022 года сборная России проводит только товарищеские матчи. Ранее стало известно, какие страны выступают против полноценного возвращения российской сборной на международную арену.