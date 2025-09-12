Карпин ответил на вопрос о возможной отставке из «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин в разговоре с «Чемпионатом» ответил на вопрос о возможной отставке.
Ранее после матча с махачкалинским «Динамо» (0:1) специалист заявил, что не исключает такую возможность.
«Меня спросили: как я отнесусь к отставке? А как к ней можно отнестись? Что мне, сказать, что не уйду? Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке, так что это может произойти когда угодно. Все зависит от результатов», — пояснил Карпин.
Он отметил, что понимал, что в «Динамо» будет тяжело, но, естественно, не ждал такого старта от команды.
После семи туров бело-голубые занимают девятое место в РПЛ, набрав восемь очков. В субботу, 13 сентября, «Динамо» сыграет со «Спартаком».
