Карпин поддержал идею о книгах для футболистов: первая рекомендация — «Робинзон Крузо»

Карпин посоветовал футболистам сборной России прочитать «Робинзона Крузо»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поддержал идею министра спорта РФ Михаила Дегтярева составить список книг, обязательных для прочтения российскими футболистами.
Дегтярев подчеркивал, что отечественные спортсмены должны не только завоевывать титулы, но и нести важные смыслы.
Карпину идея понравилась, но при этом он отметил, что не понимает, как будет производиться контроль за прочитанным, будут ли какие-то экзамены.
На вопрос журналистов, какую бы книгу он сам включил в список, Карпин ответил: «Робинзон Крузо». Почему он выбрал произведение Даниеля Дефо, наставник сборной не пояснил. Возможно, Карпин припомнил реплику полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева, который признался, что прочитал в жизни только одну книгу: «что-то про остров, кажется, Марка Твена».
Сборная России готовится на базе в Новогорске к двум товарищеским матчам — 4 сентября с Иорданией и 7 сентября с Катаром.
