Карпин поддержал идею о книгах для футболистов: первая рекомендация — «Робинзон Крузо»

Дегтярев подчеркивал, что отечественные спортсмены должны не только завоевывать титулы, но и нести важные смыслы.

Карпину идея понравилась, но при этом он отметил, что не понимает, как будет производиться контроль за прочитанным, будут ли какие-то экзамены.

На вопрос журналистов, какую бы книгу он сам включил в список, Карпин ответил: «Робинзон Крузо». Почему он выбрал произведение Даниеля Дефо, наставник сборной не пояснил. Возможно, Карпин припомнил реплику полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева, который признался, что прочитал в жизни только одну книгу: «что-то про остров, кажется, Марка Твена».

Сборная России готовится на базе в Новогорске к двум товарищеским матчам — 4 сентября с Иорданией и 7 сентября с Катаром.

Ранее голкипер национальной команды Матвей Сафонов рассказал, с какими приключениями он добирался из Парижа в Москву.