«Карпин весь совет директоров раком поставил»: Бубнов изложил свою версию увольнения тренера

Карпин написал заявление об увольнении 17 ноября. Временно обязанности главного тренера исполняет Ролан Гусев.

«Карпин, знаешь, в атаку пошел и раком их поставил, весь совет директоров. Для них это неожиданно было. Ну, они не говорят напрямую, говорят, у нас все хорошо. На самом деле он там свои условия невыполнимые для них поставил», — заявил Бубнов.

Валерий Карпин в интервью телеканалу «Россия 24» опроверг слухи о том, что он требовал у руководства какие-то дополнительные полномочия, назвав их «бредом сумасшедшего».

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что у тренера были жесткие требования к футболистам, и они с ними не справились.