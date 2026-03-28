Карпин признался в недооценке сборной Никарагуа

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему национальная команда столкнулась с большими сложностями в игре с Никарагуа (3:1).

По его мнению, проблемы связаны с недооценкой соперника.

«У меня такое чувство, что неожиданностью стала агрессивная в хорошем смысле слова игра соперника. Не ожидали, что не будет времени подумать, обрабатывать мяч», — сказал Карпин.

Сборная России быстро открыла счет — отличился Лечи Садулаев, но развить успех не смогла. Более того, никарагуанцы достаточно сумели отыграться — Матвей Сафонов не сумел среагировать на дальний удар Оскара Асеведо. В конце первого тайма Константин Тюкавин вывел Россию вперед после неоднозначного пенальти — мяч попал в руку защитнику гостей, положение которой можно было счесть опорным.

Почти с самого начала второго тайма россияне играли в большинстве после удаления игрока соперников, но смогли лишь организовать один курьезный гол — Александр Головин добил в ворота мяч, отскочивший от штанги.

Сборная Никарагуа произвела хорошее впечатление своей мобильностью и неуступчивостью. Валерию Карпину понравилась идея провести еще один товарищеский матч с Никарагуа.

31 марта в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с командой Мали.