Солнце становится опаснее: врач объяснила, кому нужен SPF 50

Солнцезащитные средства с SPF необходимо использовать не только летом, но и в любое время года при длительном пребывании на улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врача-дерматолога Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Марину Русак. По словам специалиста, правильно подобранная защита помогает предотвратить фотостарение кожи, ожоги и развитие злокачественных новообразований, а выбор уровня SPF должен зависеть от фототипа кожи, климатических условий и времени нахождения на солнце.

Как пояснила Русак, людям со светлой кожей, склонной к солнечным ожогам, рекомендуется использовать средства с SPF 30–50. Для более смуглой кожи подойдут кремы с SPF 15–30, однако при длительном пребывании под солнцем уровень защиты также следует повышать.

Специалист подчеркнула, что при выборе солнцезащитного средства важно обращать внимание на наличие маркировки UVA/UVB или пометки «широкий спектр защиты». Такие продукты защищают кожу сразу от нескольких типов ультрафиолетового излучения.

Врач напомнила, что наиболее опасным считается период с 10:00 до 16:00, когда солнечная активность достигает максимума. Крем необходимо наносить равномерно на все открытые участки кожи и обновлять каждые два-три часа, а также после купания или интенсивного потоотделения.

Дополнительную защиту обеспечивают головные уборы, закрытая одежда и солнцезащитные очки, отметила дерматолог.

