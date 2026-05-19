Спирулина, матча и кимчи: эксперты рассказали о продуктах для молодости
Диетолог Русакова: матча вошла в список полезных продуктов для зрелого возраста
Некоторые продукты способны поддерживать здоровье организма и замедлять возрастные изменения сообщает Абзац. Диетологи отмечают, что универсального «эликсира молодости» не существует, однако отдельные суперфуды и ферментированные продукты могут положительно влиять на обмен веществ, когнитивные функции и состояние сосудов. Специалисты также напомнили, что ключевую роль в сохранении здоровья играет комплексный подход к питанию и образу жизни.
Кандидат медицинских наук и диетолог Дарья Русакова рассказала, что среди необычных продуктов для поддержания молодости можно выделить спирулину, зеленый чай матча, кокосовое масло и ферментированные блюда.
По словам эксперта, спирулина богата белком, железом, витаминами группы B и антиоксидантами. Матча содержит катехины, которые помогают бороться с окислительным стрессом и поддерживают обмен веществ. Кокосовое масло ценится за содержание среднецепочечных триглицеридов.
Особое внимание специалист уделила ферментированным продуктам — кимчи и квашеной капусте. Они содержат пробиотики, положительно влияющие на микрофлору кишечника и общее состояние организма.
Также в список полезных напитков вошел кофе. Диетолог отметила, что он богат антиоксидантами, поддерживает работу печени и способствует сохранению когнитивных функций в зрелом возрасте.
При этом Русакова подчеркнула, что продлить молодость только за счет суперфудов невозможно — важны сбалансированное питание, физическая активность и соблюдение медицинских рекомендаций.
Дополнительно диетолог Елена Соломатина предупредила о вреде молочных коктейлей с высоким содержанием сахара, ароматизаторов и некачественных жиров. По ее словам, такие напитки могут негативно влиять на состояние сосудов и обмен веществ.
