Спирулина, матча и кимчи: эксперты рассказали о продуктах для молодости

Некоторые продукты способны поддерживать здоровье организма и замедлять возрастные изменения сообщает Абзац . Диетологи отмечают, что универсального «эликсира молодости» не существует, однако отдельные суперфуды и ферментированные продукты могут положительно влиять на обмен веществ, когнитивные функции и состояние сосудов. Специалисты также напомнили, что ключевую роль в сохранении здоровья играет комплексный подход к питанию и образу жизни.

Кандидат медицинских наук и диетолог Дарья Русакова рассказала, что среди необычных продуктов для поддержания молодости можно выделить спирулину, зеленый чай матча, кокосовое масло и ферментированные блюда.

По словам эксперта, спирулина богата белком, железом, витаминами группы B и антиоксидантами. Матча содержит катехины, которые помогают бороться с окислительным стрессом и поддерживают обмен веществ. Кокосовое масло ценится за содержание среднецепочечных триглицеридов.

Особое внимание специалист уделила ферментированным продуктам — кимчи и квашеной капусте. Они содержат пробиотики, положительно влияющие на микрофлору кишечника и общее состояние организма.

Также в список полезных напитков вошел кофе. Диетолог отметила, что он богат антиоксидантами, поддерживает работу печени и способствует сохранению когнитивных функций в зрелом возрасте.

При этом Русакова подчеркнула, что продлить молодость только за счет суперфудов невозможно — важны сбалансированное питание, физическая активность и соблюдение медицинских рекомендаций.

Дополнительно диетолог Елена Соломатина предупредила о вреде молочных коктейлей с высоким содержанием сахара, ароматизаторов и некачественных жиров. По ее словам, такие напитки могут негативно влиять на состояние сосудов и обмен веществ.

