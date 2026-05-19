Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к лету и не переплатить

Российским автомобилистам перед летним сезоном стоит уделить особое внимание техническому состоянию машин, сообщает Российская газета . Эксперты предупреждают: жара, пробки, плохие дороги и последствия зимней эксплуатации способны привести к серьезным поломкам уже в начале сезона отпусков. Специалисты советуют не ограничиваться стандартным ТО, а заранее провести комплексную диагностику ключевых систем автомобиля, чтобы избежать крупных расходов и аварийных ситуаций в дороге.

Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов отметил, что российский климат создает повышенную нагрузку на автомобили круглый год. После зимы особенно важно проверить систему охлаждения, состояние радиаторов и патрубков, а также убедиться в исправности кондиционера перед наступлением жары.

Эксперт рекомендует обратить внимание на шины: проверить глубину протектора, наличие трещин и повреждений боковин. Кроме того, водителям советуют оценить состояние стеклоочистителей, светотехники и системы омывания.

Если автомобиль не проходил диагностику после зимы, стоит дополнительно проверить подвеску, рулевое управление и тормозную систему. По словам специалиста, реагенты и влага часто вызывают коррозию деталей, износ колодок и проблемы с суппортами.

Также рекомендуется контролировать уровень и состояние технических жидкостей — моторного масла, антифриза и тормозной жидкости. Интервалы их замены в российских условиях нередко приходится сокращать.

Эксперт подчеркнул, что экономить можно за счет своевременной диагностики и использования качественных аналогов запчастей, однако откладывать ремонт тормозов, амортизаторов и элементов подвески опасно для безопасности.

