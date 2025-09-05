Карпин прокомментировал игру со сборной Иордании

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал ничью (0:0) в товарищеском матче со сборной Иордании.

Он отметил силу соперника, который впервые в своей истории завоевал путевку на чемпионат мира. По его мнению, Иордания входит в пятерку лучших команд, с которыми Россия проводила товарищеские матчи после отстранения от официальных международных соревнований.

«В первом тайме сыграли слишком академично, думали, что и так обыграем. Не ожидали от Иордании таких интенсивных действий. Во втором тайме было однозначно лучше», — сказал Карпин.

Сборная России продлила свою беспроигрышную серию до 19 матчей. 7 сентября команда Валерия Карпина сыграет со сборной Катара.

