Карпин прокомментировал поражение от Египта

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о поражении национальной команды в товарищеском матче от Египта (0:1).

Положительным моментом специалист считает тот факт, что сборная встречалась уже не с Брунеем, а с командой — участником чемпионата мира.

«Оценивать игры нужно не только по результату. В том числе и сегодня. Говорить, что мы были хуже Египта, неправильно. Такой же момент, как у Египта, был у Сергеева». — сказал Карпин.

В целом матч получился примерно равным, почти без опасных моментов. По мнению тренера, футболисты российской сборной долго не могли привыкнуть к полю и духоте.

В рамках этого сбора национальная команда проведет еще два матча — против Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).

