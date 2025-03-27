УЕФА готовится вернуть Россию на международные турниры

По информации издания, в организации есть высокопоставленные чиновники, которые готовы вернуть Россию прямо сейчас. Некоторые же вообще считают, что отстранение было ошибкой.

The Independent приводит версию, по которой Россию отстранили не собственно из-за ситуации на Украине, а потому что целый ряд стран, в частности Польша и Швеция, отказались играть с Россией. По идее в этом случае дисквалификацию должны были получить отказники. Но тогда бы набралось не менее 12 национальных федераций, которые бы следовало отстранить. В УЕФА решили, что проще выгнать одну.

Российские сборные и клубы не принимают участия в официальных международных соревнованиях с февраля 2022 года.

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