Форвард «Динамо» признал, что команда не справилась с требованиями Карпина

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал «РБ Спорт», как изменилась игра команды после ухода Валерия Карпина.

В 16-м туре РПЛ с Роланом Гусевым «Динамо» обыграло одноклубников из Махачкалы (3:0), а Тюкавин стал автором первого мяча.

«Такое часто бывает, когда нет результатов и происходит смена тренера. Поэтому можно сказать — да, зажатость ушла», — сказал Тюкавин.

Футболист рассказал, что у Карпина были жесткие требования, и, получается, команда с ними не справилась.

«Динамо» занимает девятое место в РПЛ с 20 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 14 баллов.

