Карпин заговорил о возможном увольнении из «Динамо»

«Динамо» занимает лишь девятое место в РПЛ, набрав восемь очков в семи матчах. В седьмом туре столичные динамовцы впервые в истории уступили одноклубникам из Махачкалы (0:1).

«Надо дальше работать, что тут еще сделаешь. Работать, чтобы футболисты слышали, что от них требуется. Видимо, они не слышат, раз не выполняют. Либо тренера поменять надо. Готов ли оставить команду прямо сейчас, если будет принято такое решение? А чего нет, первый раз, что ли», — сказал Карпин после матча в Махачкале.

Валерий Карпин был назначен главным тренером «Динамо» перед началом сезона. При этом специалист продолжает возглавлять сборную России. Ряд экспертов негативно относятся к такому совмещению. Даже голкипер «Динамо» Андрей Лунев говорил, что отлучки главного тренера в сборную могут негативно сказаться на подготовке бело-голубых.

Ранее Валерий Карпин сетовал на большое количество травмированных игроков, из-за чего некем усилить игру со скамейки.