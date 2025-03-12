Карпину подняли зарплату в сборной после ухода из «Ростова»
Журналист Рогов: Карпин будет получать в сборной России 1,8 млн евро в год
Фото: [ФК «Ростов»]
Главному тренеру сборной России Валерию Карпину повысили зарплату в национальной команде после того, как он лишился дохода в «Ростове», сообщил журналист Василий Рогов.
По данным журналиста, зарплата Карпина будет составлять 1,8 млн евро в год и станет одной из самых больших для тренеров национальных сборных в Европе.
В этом году сборная России планирует провести товарищеские матчи с командами Гренады, Замбии, Нигерии и Белоруссии.
Валерий Карпин покинул «Ростов» накануне рестарта РПЛ. Он объяснил свой уход усталостью, из-за которой не может дать футболистам нужные эмоции.