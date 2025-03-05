Карпин раскрыл истинные причины ухода из «Ростова»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в разговоре с «РБ Спорт» раскрыл причины, по которым он покинул ФК «Ростов» накануне рестарта РПЛ.

Специалист отметил, что после его решения возникло много версий и теорий заговоров, поэтому он решил откровенно объясниться. Карпин рассказал, что в течение трех лет, когда он совмещал посты главного тренера сборной России и «Ростова», у него накопилась усталость.

«В декабре я обозначил руководству «Ростова»: нужна, скажем так, пауза. По итогам разговора решили: идем в отпуск, отдыхаем, потом начнутся сборы, а там посмотрим. В январе едем на сборы. И я понимаю: нет, не передохну тут. Не могу больше. Обозначил еще раз. Сели, поговорили. Объяснил, что не будет ничего хорошего для команды, если не смогу дать ей эмоцию. Я уже не знал, откуда ее брать!» — рассказал Карпин.

Он подчеркнул, что выполнил свое обещание доработать с командой до конца предсезонных сборов. После рестарта РПЛ Карпин посетил сразу несколько матчей чемпионата. В частности, он побывал на игре «Химки» — «Факел», а затем успел на игру «Спартак» — «Оренбург», которая начиналась менее чем через час после окончания матча в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин сосредоточится на работе в национальной команде.