«Спартак» забрал Кубок России, победив в серии пенальти «Краснодар»

«Спартак» обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России. Основное время матча завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти точнее были красно-белые (4:3).

«Спартак» был опаснее в первом тайме, уже на первой минуте Маркиньос чуточку не дотянулся до мяча, чтобы замкнуть прострел с правого фланга. Опасные моменты возникали у обоих ворот, и на 36-й минуте москвичи забили аргентинский гол: Пабло Солари замкнул передачу Эсекьеля Барко.

Во втором тайме «Краснодар» прибавил, и на 57-й минуте Дуглас Аугусто завершил красивую комбинацию. После этого больше шансов забить было у «Спартака», но Маркиньос и Ливай Гарсия неточно пробили из выгодных позиций.

Перед серией пенальти Хуан Карлос Карседо проделал тот же трюк, что и в кубковом матче с «Зенитом»: заменил голкипера Александра Максименко на Илью Помазуна. И этот ход вновь сработал. Помазун потащил удары Хуана Боселли и Кевина Ленини. Спартаковцы же свои попытки исполнили четко.

Хуан Карлос Карседо выиграл свой первый трофей. А для «Спартака» это пятый Кубок в современной российской истории, столько же у «Зенита», по девять трофеев у «Локомотива» и ЦСКА.