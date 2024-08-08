Картину Моне «Пшеничное поле» выставят на торги в России за миллиард рублей
Фото: [gallerix.ru]
Картину великого французского импрессиониста Клода Моне «Пшеничное поле» выставят на аукцион в России более чем за один миллиард рублей, сообщается на официальном сайте центра дистанционных торгов «Единый информатор».
Начальная цена лота — 1 млрд 39 млн рублей.
На сайте уточняется, что созданная в 1881 году оригинальная картина принадлежит частному коллекционеру, а в настоящее время находится на хранении в Москве в закрытом депозитарии.
Она была ввезена в Россию с соблюдением всех таможенных правил, возможен обратный вывоз произведения искусства в Европу.
Ранее сообщалось о том, что в подмосковном Красногорске пройдет международный фестиваль современной этнической культуры.