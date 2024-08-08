Картину Моне «Пшеничное поле» выставят на торги в России за миллиард рублей

Картину великого французского импрессиониста Клода Моне «Пшеничное поле» выставят на аукцион в России более чем за один миллиард рублей, сообщается на официальном сайте центра дистанционных торгов «Единый информатор».

Начальная цена лота — 1 млрд 39 млн рублей.

На сайте уточняется, что созданная в 1881 году оригинальная картина принадлежит частному коллекционеру, а в настоящее время находится на хранении в Москве в закрытом депозитарии.

Она была ввезена в Россию с соблюдением всех таможенных правил, возможен обратный вывоз произведения искусства в Европу.

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