Картину XVll века, изъятую таможенниками в Шереметьево, после экспертизы передадут в музей

Картину XVll века, которая была обнаружена таможенной службой в Шереметьево, после экспертизы передадут в музей. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на Минкультуры РФ.

Картину под названием «Петушиные бои» обнаружили в одном из грузов. Холст не был задекларирован. Полотно написал неустановленный художник около трех веков назад. Объект представляет собой культурную ценность.

Как рассказали в Минкультуры России, в ходе экспертизы будет установлен автор произведения. Также определят его подлинность.

После завершения экспертизы полотно передадут в один из профильных художественных музеев России.