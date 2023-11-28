Картины педагога Игоря Сорина и Елки представили в Ногинске

Персональная выставка работ преподавателя Московского госуниверситета культуры, заслуженного работника культуры Людмилы Овчинниковой открылась в Ногинске. Об этом сообщает интернет-издание «Богородские вести» .

Овчинникова была педагогом по вокалу множества знаменитых артистов, в том числе солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина, Юлии Беретты, Елки, Марины Хлебниковой и других.

Три года назад она занялась живописью — училась с профессиональными художниками, педагогами Строгановского училища. В результате Овчинникова стала членом Союза художников России.

Выставка в Ногинске — первая для Овчинниковой-художника. В экспозиции представлено пятьдесят ее картин. Это пейзажи, натюрморты, портреты. В основном работы выполнены в технике масляной живописи.