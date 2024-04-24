Картины советских модернистов можно увидеть в «Новом Иерусалиме»

Выставочный проект «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920-1930-х годов» представили в «Новом Иерусалиме». Посетители могут ознакомиться с работами советских модернистов из коллекции учреждения, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В центре проекта — выставка, концепция которой была ранее разработана студентами пятой школы Avant-Garde LAB. Они самостоятельно отобрали работы для экспозиции и подготовили необходимые тексты.

На выставке представлены работы Роберта Фалька, Александра Шевченко, Ростислава Барто, Евгения Окса — в общей сложности свыше 130 картин 25 художников.

Аудиогид для выставки был создан школьниками Подмосковья в рамках совместной программы «Нового Иерусалима» и центра «Взлет».

Кроме того, студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ в рамках проекта работали над фирменным стилем и графическим дизайном. Результаты работы представлены на афишах и в выставочных залах.

Возрастное ограничение 0+