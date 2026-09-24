Осенняя заложенность носа: врач предупредила об опасности пластырей с маркетплейсов

С приходом осени многие замечают, что нос перестает дышать, а обоняние временно пропадает. Обычно это списывают на простуду, но, как пояснила в беседе с интернет-изданием «Ямал-медиа» врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа, заложенность носа далеко не всегда связана с банальным ОРВИ.

По ее словам, иногда взрослые и дети месяцами живут с забитым носом, не подозревая, что причина кроется в аллергии, хронической инфекции или даже в анатомических особенностях. Нос — это маркер работы иммунной системы, и если он реагирует на еду, холод или пыль, это сигнал, который нельзя игнорировать. Поэтому первый и самый важный шаг — не заниматься самолечением, а разобраться, что именно вызывает заложенность.

Спектр причин широк: от острых респираторных вирусов и гриппа до синусита, ринита, вазомоторных реакций, искривления перегородки, полипов, аденоидов и даже новообразований. Аллергический ринит возникает при контакте с пыльцой, пылью или шерстью животных, а вазомоторный — при нарушении тонуса сосудов, например, из-за перепада температур или стресса. Воспаленная слизистая затрудняет отток секрета из пазух, отсюда давление, головная боль и густые выделения. У детей носоглотка еще не окрепла, поэтому длительная заложенность может обернуться болезнями ушей. Если уже была инфекция или хронический тонзиллит, необходимо сделать посев и подобрать препараты, снимающие отек. Врач подчеркивает: комплексное лечение назначает только специалист, и визит в поликлинику обязателен.

Отдельного внимания заслуживают популярные средства с маркетплейсов. Пластыри от заложенности носа, которые продавцы называют чудом медицины, могут быть опасны. Если в организме есть инфекция, разогревающий пластырь способствует попаданию бактерий в кровь, что чревато серьезными осложнениями. Его можно использовать только тогда, когда заложенность вызвана реакцией иммунной системы, а не инфекционным процессом. Не менее вреден и бабушкин метод — дышать над картошкой. Это не только бесполезно для носа, но и опасно для бронхов: можно получить ожог. Врач рекомендует вместо этого использовать физраствор — соленую воду 0,9%, которая мягко очищает слизистую и обеспечивает хорошее дыхание на весь день.

Итог, который подводит Людмила Лапа, прост: заложенность носа — это не самостоятельный диагноз, а симптом, требующий внимательного отношения. Осенью, когда риск простуд и аллергий возрастает, важно не пускать ситуацию на самотек, не увлекаться сомнительными пластырями и народными методами, а своевременно обращаться к врачу. Только так можно избежать хронических заболеваний, сохранить обоняние и защитить не только нос, но и весь организм от опасных последствий.

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