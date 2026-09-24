После прививки: врач рассказала, когда жар — сигнал другой инфекции

После любой прививки организм почти всегда подает сигналы — от легкого недомогания до повышения температуры. И здесь одинаково опасны две крайности: паника из-за каждого градуса и полное игнорирование тревожных симптомов. Где проходит тонкая грань, за которой обычная реакция превращается в повод для беспокойства? В комментарии RuNews24.ru кандидат медицинских наук, доцент кафедры иммунологии МБФ Пироговского Университета Ольга Пащенко пояснила, что грамотное наблюдение за своим состоянием — это не мнительность, а разумная бдительность, позволяющая вовремя отличить безобидную физиологическую перестройку от начинающегося осложнения.

Что же считается нормой? По словам эксперта, это боль, покраснение, отек или уплотнение исключительно в месте укола, которые держатся один-три дня. Температура, которая хорошо снижается жаропонижающим и проходит за сутки-двое. Общее недомогание, ломота в мышцах, головная боль — все это в первые дни после прививки ожидаемо. Немецкий институт Роберта Коха прямо указывает: боль в месте инъекции, покраснение, отек, а также температура и мышечные боли — это нормальное выражение реакции организма на вакцину, которое возникает в течение одного-трех дней и редко длится дольше. Однако важно понимать, когда эти симптомы перестают быть безобидными.

Когда нужно связаться с врачом? Температура появилась позже чем через 48 часов после прививки, или держится дольше 48 часов, или превышает 39 градусов. Шотландская служба общественного здравоохранения специально предупреждает: если жар начался через двое суток после вакцинации, длится более 48 часов или выше 39 градусов — это может быть признаком другой инфекции, и нужно обратиться к врачу. Покраснение в месте укола продолжает расширяться или не уменьшается через 48 часов. Появились одышка, осиплость, свистящее дыхание, крапивница, бледность, учащенное сердцебиение или головокружение — это возможные признаки аллергической реакции, требуется немедленная помощь. В очень редких случаях возможны более серьезные местные реакции: в литературе описан случай целлюлита и миозита после мРНК-вакцины, когда вся рука от плеча до кисти покраснела и была болезненной. Но это крайне редкое явление, и оно произошло у пациента с несколькими хроническими заболеваниями, принимавшего преднизон и тоцилизумаб.

Отдельное практическое замечание: не принимайте жаропонижающее заранее, до прививки. Есть данные, что профилактический прием парацетамола может снизить иммунный ответ на вакцину. Жаропонижающее стоит пить только если температура или боль причиняют выраженный дискомфорт, а не на всякий случай. Вмешиваться в естественный ход событий имеет смысл лишь тогда, когда дискомфорт становится действительно ощутимым, а не гипотетическим. Грамотное наблюдение за собственным состоянием после процедуры — это не про мнительность, а про разумную бдительность, позволяющую вовремя отличить безобидную реакцию от серьезной угрозы. При этом не стоит «подстилать соломку» заранее, глотая таблетки до укола.

Итог, к которому подводит эксперт, прост: после прививки важно сохранять спокойствие, но не терять бдительность. Нормальные реакции проходят сами за пару дней, а тревожные симптомы требуют врачебного вмешательства. И главное — не заниматься самолечением и не игнорировать сигналы, которые могут указывать на другую инфекцию или аллергию. Разумный баланс между паникой и беспечностью — залог того, что вакцинация пройдет безопасно и с максимальной пользой.

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