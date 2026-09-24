Массовая гибель собак после вакцины: «Ветбиохим» остановил выпуск вакцин «Мультикан»

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с массовой гибелью собак после применения вакцины «Мультикан». По оценкам депутатов Госдумы, в разных регионах страны погибли как минимум 300 животных. Ветврач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с интернет-изданием « Ямал-медиа » назвал ситуацию беспрецедентной и сравнил ее с трагедией государственного масштаба.

Первые сообщения о гибели привитых собак появились в Ярославской области в августе, затем жалобы поступили из Ленинградской, Тульской, Пензенской, Саратовской и Белгородской областей, Московского региона, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Производитель «Ветбиохим» 17 сентября остановил производство вакцин линеек «Мультикан-4», «Мультикан-6» и «Мультикан-8», а Россельхознадзор предписал изъять и уничтожить проблемные серии. Прокуратура уже выявила нарушения законодательства в сфере производства ветеринарных препаратов и направила материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Почему эта история вызвала такой резонанс? По предварительным данным, в вакцине для собак обнаружили живой вирус Ауески — псевдобешенство, которое поражает центральную нервную систему и у восприимчивых животных почти всегда заканчивается гибелью. «Мультикан-8» не предназначен для профилактики этой болезни, поэтому обнаруженный вирус стал посторонним агентом. Ветврач Шеляков подчеркивает: базовая аксиома вакцинации — прививка не должна вызывать заболевание, от которого защищает. Здесь же речь идет о том, что в препарат мог попасть живой вирулентный вирус. По масштабу возможных последствий это сравнимо с диверсией государственного масштаба. Ничего подобного не ожидал никто, а отсутствие быстрой и публичной реакции официальных органов лишь усугубило ситуацию: месяц неопределенности породил слухи и нанес удар не только по конкретному препарату, но и по престижу вакцинации в целом.

Каковы последствия для владельцев животных и рынка? Производитель начал отзывать серии после первых сообщений: «Мультикан-8» № 20 и № 21, «Мультикан-6» № 11 и № 12. С 16 сентября уничтожается серия № 20 «Мультикан-8». На Ямале случаев гибели не зафиксировано, но территориальное управление Россельхознадзора еще 25 августа запретило оборот указанных серий. Ветврач советует владельцам сверять номер серии на упаковке и не использовать препараты, обращение которых приостановлено. После случившегося люди стали чаще просить импортные вакцины, некоторые даже обсуждают поездки в Белоруссию ради прививки, хотя, по словам Шелякова, в Московском регионе импортные препараты доступны и выбор можно обсудить с врачом. Масштаб рынка огромен: по данным RNC Pharma, за январь — июль 2026 года в России продали чуть более 1 млн доз «Мультикана-8» на 883 млн₽, что составило около 49% всех реализованных доз вакцин от бешенства для собак. Серия № 20 насчитывала 60 тысяч доз и была отправлена не менее чем в 10 регионов.

Итог, к которому подводит эксперт, таков: отказываться от вакцинации ни в коем случае нельзя. Массовый отказ может привести к росту особо опасных заболеваний, прежде всего бешенства, которое угрожает и человеку. Проблема подтверждена у конкретной серии «Мультикана-8», но это не отменяет пользы плановой вакцинации. Чтобы вернуть доверие, нужны быстрая публикация результатов проверки, понятное объяснение причин и усиление государственного контроля вплоть до проверки каждой партии. Государство должно гарантировать, что подобное больше не повторится, и только тогда репутационный удар будет смягчен. Владельцам же следует проверять название и серию препарата, обсуждать альтернативы с ветеринаром и немедленно обращаться в клинику при тяжелой реакции питомца после прививки. Иного пути нет.

Ранее сообщалось, что столичная прокуратура в «Мультикан-8» нашла вирус болезни Ауески.