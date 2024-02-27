Каширяне первыми среди жителей округов Подмосковья посетят новую выставку «Эволюция моды»

Администрация городского округа Кашира приглашает жителей и гостей округа посетить передвижную выставку «Эволюция моды», которая начнется в пятницу, 1 марта, в Каширском краеведческом музее.

Полное название выставки — «Эволюция моды. Женский костюм в Среднем Поочье с каменного века до наших дней» — точно раскрывает суть экспозиции. Посетителям будут представлены 14 женских костюмов, которые были актуальны в разные исторические эпохи.

Каширяне и гости округа, будто на машине времени, перенесутся в каменные и бронзовые века. Они смогут восхититься красотой нарядов времен Петра I и Екатерины II. Также будут представлены модные наряды Дьяковской эпохи и средневековья, а также времен XIX, XX и начала XXI столетия.

Каширяне станут первыми жителями Подмосковья, которые посетят выставку. После она будет доступна для посещения в других городах региона. Посетителей ожидает встреча с авторами проекта, мастер-класс, экскурсия.

Проект реализован некоммерческой организацией «Военно-патриотическое воспитание и спорт» при поддержке Фонда Президентских грантов.

Выставка состоится с 1 по 30 марта. Начало в 14.00.