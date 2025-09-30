Каширяне заняли призовые места на Всероссийском танцевальном фестивале-конкурсе

В столицу представлять округ отправились старший и средний составы танцевальной студии «ART OF BLACK». Средний состав представил новую программу. За два номера юные горожане завоевали два вторых места. Почетным первым местом удостоили старших участников. Они смогли не просто поднять зрителям настроение, но и зарядить их энергией. В мероприятии приняли участие более 70 команд из разных регионов России, но высокая конкуренция не помешала каширянам показать высший класс.

«В нашем составе произошли большие изменения — сегодня на таком уровне впервые выступили ученики, недавно присоединившиеся к нам. Их успехи впечатляют! Я очень рада и горжусь нашими результатами. И, конечно, хочу выразить слова благодарности и бесконечной любви родителям — без вашей поддержки и помощи этого бы не было», — поделилась впечатлениями хореограф Мария Ештокина.

Победа вдохновила танцоров студии «ART OF BLACK» на демонстрацию своих талантов на других мероприятиях. Достичь высокого результата ребятам удалось благодаря командному единству и упорству, их творческим способностям и силе духа. В администрации пожелали талантливым горожанам дальнейших побед.