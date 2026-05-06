Строительство учебного корпуса к Раменской гимназии завершится в 2027 году

В Раменском уже на четверть возвели пристройку к гимназии. Завершить работы планируется в 2027 году, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Учебный корпус строится на Северном шоссе в рамках госпрограммы. Сейчас здесь ведутся монолитные и общестроительные работы.

Пристройка рассчитана на 500 мест. Ее соединят с основным зданием гимназии переходом на уровне второго этажа.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капремонта в корпусе №2 «Лицея Протвино».