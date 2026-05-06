Строительство учебного корпуса к Раменской гимназии завершится в 2027 году
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
В Раменском уже на четверть возвели пристройку к гимназии. Завершить работы планируется в 2027 году, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Учебный корпус строится на Северном шоссе в рамках госпрограммы. Сейчас здесь ведутся монолитные и общестроительные работы.
Пристройка рассчитана на 500 мест. Ее соединят с основным зданием гимназии переходом на уровне второго этажа.
