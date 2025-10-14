Каширянин взял медаль на турнире по быстрым шахматам в Пущино

Воспитанник Каширской спортивной школы Антон Геращенко занял призовое место на турнире по быстрым шахматам, который провели в городском округе Пущино. Соревнования были посвящены памяти выдающегося тренера Владимира Дмитриевича Архипова.

В ходе упорных баталий каширский шахматист продемонстрировал впечатляющий результат, набрав 8 очков из 9 возможных. После подсчета дополнительных коэффициентов Геращенко был удостоен серебряной медали. Он достойно представил спортивную школу и округ.

Тренер спортсмена Сергей Конотоп отмечает, что ключевым фактором успеха стало сочетание профессионального руководства и семейной поддержки. Воспитанники каширской школы уже традиционно показывают высокие результаты на региональных соревнованиях. Турнир в Пущино в очередной раз это подтвердил.