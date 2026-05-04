Выручка застройщиков Подмосковья выросла на 7,5% за первый квартал 2026 года

В компании «Метриум» сообщили ТАСС , что выручка застройщиков Московской области в первом квартале 2026 года выросла на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 106,7 млрд рублей.

Согласно данным аналитиков, общая оценочная выручка десяти самых успешных девелоперов Подмосковья за отчетный период составила 64,4 млрд рублей. При этом, как уточнили в компании, доход ведущих девелоперов региона от продажи квартир и апартаментов относительно первого квартала 2025 года сократился на 15,1%, тогда как суммарная выручка всех подмосковных застройщиков, напротив, увеличилась на 7,5%.

В «Метриум» также обратили внимание, что на долю проектов десяти ведущих девелоперов Московской области в первом квартале 2026 года пришлось 58,2% сделок с дольщиками, что соответствует 5,9 тыс. договоров долевого участия. Этот показатель, по данным специалистов, оказался на 20,5 процентных пункта меньше, чем годом ранее. Реализованная площадь в проектах лидеров рейтинга сократилась на 37% — до 250,7 тыс. квадратных метров.

Коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин, чьи слова приводятся в сообщении, объяснил относительную стабильность спроса на первичном рынке Подмосковья в первом квартале 2026 года всплеском продаж в январе. По его мнению, это было связано с ожиданием ужесточения условий семейной ипотеки. При этом он отметил, что в феврале и марте был зафиксирован серьезный спад продаж, обусловленный прежде всего досрочной реализацией отложенного спроса.

Несмотря на это, подчеркнул Проскурин, годовая выручка девелоперов в Московской области увеличилась. Он связал это с повышением в структуре продаж доли проектов бизнес-класса и выше, а также комплексов на высоких стадиях строительной готовности. Кроме того, по его словам, большинство новых проектов и корпусов в настоящее время стартуют практически без дисконта за котлован.

