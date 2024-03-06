Каширянин завоевал пять наград Российского турнира по танцевальному спорту

В воскресенье, 3 марта, в Москве прошел Российский турнир по танцевальному спорту «Кубок Ультра». Честь городского округа Кашира отстаивал воспитанник студии спортивно-бальных танцев «DANCE FOX» Центра детского творчества «Светлячок» Артем Рыжов. Молодой человек показал прекрасные результаты.

Мастерство Артема было высоко оценено членами жюри. Молодой человек завоевал пять наград, выступая в рамках Европейской и Латиноамериканской программ.

Администрация городского округа Кашира опубликовала результаты воспитанника студии спортивно-бальных танцев «DANCE FOX» Центра детского творчества «Светлячок»:

«I место «СОЛО Юниоры 2 до Д – класса» (Европейская программа); I место «СОЛО Юниоры 2 до Д – класса» (Латиноамериканская программа); II место «СОЛО Юниоры 2 Е – класс» (Европейская программа); II место «СОЛО Юниоры 2 Е – класс» (Латиноамериканская программа); III место «СОЛО Юниоры 2+1 Е – класс» Европейская программа».

Во время вручения наград молодой житель округа Кашира вел себя элегантно и грациозно. Проведение подобных мероприятий способствует развитию искусства, позволяет современной молодежи самореализовываться и демонстрировать свои успехи.

Администрация городского округа Кашира благодарит Артема Рыжова за участие в конкурсе и поздравляет с победой. Слова благодарности также адресованы руководителю Артема Макаровскому Антону Андреевичу.