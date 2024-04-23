Каширские спортсмены на турнире по дзюдо завоевали одиннадцать медалей

В Краснознаменске в воскресенье, 21 апреля, состоялся турнир по дзюдо среди юношей и девушек. Мероприятие приурочили ко Дню космонавтики.

Городской округ Кашира на первенстве представили воспитанники спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева и спортивной школы «КАШИРА». Спортсмены тренируются под руководством Андрея Бикбаева, Николая Золотарева и Максима Краило. Юные каширяне продемонстрировали высокие результаты.

«I место − Юлия Кузьмина, Таисия Стрельникова, Мария Романова, Егор Бугаев, Максим Емельянов; II место − Полина Капранова, Анастасия Лепилина, Ефросия Романова, Софья Флегентова; III место − Светлана Кузьмина, Алеся Емельянова», — администрация городского округа Кашира назвала имена победителей.

Администрация городского округа Кашира поздравляет с победой юных спортсменов и выражает благодарность тренерскому составу, представители которого смогли передать воспитанникам накопленные знания и секреты мастерства.

Ранее мы сообщали, что каширские спортсмены показали высокие результаты на первенстве Московской области по самбо. Теперь они смогут выступить на первенстве ЦФО России.