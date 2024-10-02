В Москве продлили арест женщине-курьеру по делу о хищении квартиры у Долиной

Таганский суд Москвы продлил арест Анжеле Цырульниковой, которая проходит по делу о хищении квартиры у народной артистки РФ Ларисы Долиной, сообщили ТАСС в суде.

Женщина выполняла роль курьера в мошеннической схеме, в результате которой Долина лишилась жилплощади и денег.

Отмечается, что ранее в отношении Цырульниковой было подано ходатайство со стороны следствия о продлении меры пресечения, которое было удовлетворено судом.

В августе стало известно, что российская певица стала жертвой крупного обмана, из-за которого потеряла квартиру и 100 млн руб. Мошенники долгое время «вели» свою жертву и заставили ее перевести деньги на мошеннический счет.

По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Как отметила сама Долина, мошенники, предположительно, реализовали свой план с территории Украины. Квартира на данный момент арестована.

Сделка по продаже недвижимости может быть признана недействительной, если будет доказано, что продажа была совершена под давлением, однако новые владельцы имеют право на квартиру, так как приобрели ее законным путем.

На суде женщина-курьер Цырульникова утверждала, что сама стала жертвой обмана и не знала о схеме аферистов. По ее словам, мошенники преподнесли встречу с Долиной как подарок на день рождения гражданки. Ее они попросили забрать пакет у певицы, в котором лежали деньги.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что шансы Долиной на победу в суде по этому делу сводятся к нулю.