«Катался на разорванном шнурке». Петр Гуменник завершил программу на Олимпиаде с технической проблемой

Во время исполнения короткой программы на коньке спортсмена неожиданно лопнул шнурок. О непредвиденной поломке экипировки он рассказал в беседе с корреспондентом Sport24.

«Да, действительно, у меня лопнул шнурок. Видимо, не выдержал такого напряжения. Но заметил я это только после проката. Хорошо, что лопнул у самого носка, там он не такую важную поддержку дает», — отметил Гуменник.

Несмотря на досадную помеху, фигурист не растерялся и достойно довел номер до конца, продемонстрировав настоящую спортивную волю. В своей сложнейшей программе он исполнил четверной лутц, эффектный каскад из четверного флипа и двойного тулупа, а также уверенный тройной аксель, несмотря на небольшую погрешность в одном из элементов. Оценки судей стали лучшим подтверждением его мастерства: за технику Петр получил 48,43 балла, а за артистизм — 38,29 баллов, что в сумме составило 86,72 балла.

