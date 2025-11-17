Катер из Флориды за 16 млн рублей доставили в Дубну

Воднолыжная школа в подмосковной Дубне получила уникальное приобретение — профессиональный катер NAUTIQUE 200, доставленный прямиком из Флориды. Судно стоимостью свыше 16 млн рублей, соответствующее стандартам международных соревнований, было закуплено при личной поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Катер, предназначенный для буксировки воднолыжников, позволит 80 воспитанникам школы, включая 8 членов сборной России и 16 спортсменов региональной команды, тренироваться в условиях, идентичных мировым турнирам.

Как отметила девятикратная чемпионка СССР Галина Литвинова, это событие стало праздником для всех поколений воднолыжников. Директор Школы водных видов спорта «Дубна» Марина Мухитова добавила, что судно стало «чудом»: теперь школа вышла на принципиально новый уровень.

«Благодарю нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Без региональной поддержки мы не смогли бы выполнить обязательства перед школой, перед детьми, перед нашими ветеранами», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Первые тренировки на новом катере запланированы на май 2026 года, что откроет перед дубненскими спортсменами возможность не только улучшить результаты, но и претендовать на проведение соревнований высшего уровня в своем городе.