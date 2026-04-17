Катя Гордон обвинила сестру Эмина Агаларову в бесчеловечном поведении из-за ее слов о Лерчек

Известный звездный юрист Катя Гордон вступилась за тяжелобольную Валерию Чекалину (Лерчек) после того, как Сабина Агаларова, сестра певца и бизнесмена Эмина Агаларова, позволила себе резкие и, по мнению Гордон, бесчеловечные высказывания в адрес недавно родившей женщины.

Как пишет The Voice, конфликт разгорелся после того, как Агаларова раскритиковала Лерчек за участие в телешоу и попытки ЭКО, что, с точки зрения адвоката, является недопустимым моральным давлением на человека, находящегося в критическом состоянии.

Фото: [ соцсети ] 1/1

«То есть женщина после первых следственных дел поперлась на телешоу и совратила там женатого Натана — это ок! Дальше методом ЭКО от тренера по танцам с какой-то там попытки попыталась обмануть Вселенную и сделала себе спасительного малыша. Но Бог-то не фраер», — говорила сестра певца.

Катя Гордон, известная своей принципиальной позицией и острым языком, не стала смягчать ответ и в своей публичной речи призвала «отменять и делать нерукопожатными» тех, кто позволяет себе оскорблять тяжелобольных.

«Оскорблять смертельно больного человека, рассуждая про ЭКО и залезая в чужую кровать, — это бесчеловечно и подло», — заявила Гордон.

В качестве аргумента она напомнила Агаларовой о трагедии в «Крокус Сити Холле» и отметила, что в мире, где случаются такие страшные события, особенно важно проявлять сострадание и помогать ближним, а не усугублять их страдания злыми словами.

Ранее близкий друг Лерчек опубликовал фото и видео с ней во время второй процедуры химиотерапии.