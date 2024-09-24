Катя Лель и Отар Кушанашвили публично урегулировали конфликт

Катя Лель и Отар Кушанашвили смогли разрешить свои разногласия, несмотря на то, что певица недавно подавала в суд иск на журналиста на сумму более 6 млн руб., сообщил портал Lady.mail.ru.

Артистка разместила в соцсетях видеообращение, в котором Отар поздравил ее с 50-летием и предложил прекратить вражду.

«Моя дорогая подруга Катя, мы не должны быть заложниками этого недоразумения, которое возникло между нами. С этого момента никакого сарказма в адрес твоих убеждений. Только признание того, что ты замечательная, добрая, а на сцене ты очень профессиональна», — заявил Кушанашвили.

Отар также выразил желание встретиться с Катей лично после завершения своего лечения. Лель поблагодарила его за этот жест.

Ранее Катя усмотрела в одном из роликов на YouTube-канале Кушанашвили оскорбление и издевку над ее верой в пришельцев. Оскорбленная артистка подала в суд на своего давнего друга, требуя публичного опровержения.