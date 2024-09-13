Адвокат Кати Лель назвала главную цель многомиллионного иска к Кушанашвили

Адвокат Татьяна Галанцева рассказала URA.RU , что певица ожидает от суда с Отаром Кушанашвили. По словам юриста, дело не в миллионах рублей, указанных в исковом заявлении.

Причиной искового заявления певицы к музыкальному критику было именно удаление оскорбительного контента. Катя Лель хочет, чтобы Отар Кушанашвили опубликовал опровержение своих слов, так как считает их неприемлемыми.

«В свою очередь, сумма компенсации судебных расходов сложилась вне зависимости от волеизъявления Екатерины. Это базовая составляющая любого судебного процесса по восстановлению нарушенного права, которая также призвана к восстановлению справедливости в отношении лица, чье право было нарушено», — объяснила адвокат.

Таким образом, финансовая составляющая иска — не главная цель певицы. Как заключила адвокат, важнее восстановление справедливости.

Ранее сообщалось, что психиатр Федорович оценил Катю Лель и прокомментировал ее верю в инопланетные цивилизации.