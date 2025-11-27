Катя Лель раскрыла секрет идеального подарка для мамы

В преддверии Дня матери Катя Лель поделилась секретом выбора подарков для самых близких людей. Певица раскрыла, что приготовила для мамы особенный сюрприз, сочетающий практическую пользу и яркие эмоции. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По словам артистки, в этом году она дарит маме современную бытовую технику и путешествие в теплые страны. Такой выбор объясняется желанием окружить родного человека заботой и освободить от повседневных хлопот. Лель подчеркнула, что недавняя совместная поездка по Москве вдохновила ее на организацию нового отдыха для мамы.

Певица отметила, что ежегодно старается найти для мамы особенные подарки, приносящие радость, а мама в ответ также преподносит дочери трогательные презенты. Для нее важно дарить маме не просто вещи, а свободу от бытовых задач и новые впечатления, что создает подлинную атмосферу семейного тепла и взаимопонимания.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал маму главным человеком в своей жизни.