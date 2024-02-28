Катки в парках Раздолье и Малевича продолжают работать несмотря на потепление

Катки, расположенные на территориях парков Раздолье и Малевича в Подмосковье, продолжают работать несмотря на потепление. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Также для всех желающих в парках продолжают работать лыжные трассы и тюбинг.

Каждые выходные в парках проводят различные мастер-классы и массовые мероприятия. Для комфорта посетителей оборудованы зоны с обогревом и кафе.

На прошлой неделе указанные парки посетили около пятнадцати тысяч человек.