Катки в подмосковных парках очень привлекательны для жителей и гостей региона

На прошлой неделе катки в парках Подмосковья посетили более 25 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

Как отметил глава ведомства Михаил Хайкин, в регионе работает 31 каток под открытым небом. Спортивные объекты, чаще всего с прокатом инвентаря, появились в парках и на общественных территориях. В министерстве также отметили, что всего с 8 по 14 января парки Подмосковья посетило 945 тысяч человек, что на 134 тысячи больше аналогичного периода прошлого года.

Список катков Подмосковья можно посмотреть на сайте Министерства благоустройства.