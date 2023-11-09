Каток в парке Малевича готовится к открытию в Одинцово

В подмосковном Одинцово ведутся работы по подготовке катка в парке Малевича к зимнему сезону. Как сообщает РИАМО, специалисты занимаются монтажом внешнего остекления коробки и установкой внешнего борта.

По словам замдиректора Дирекции парков муниципалитета Венеры Корневой, сейчас триста айс-матов морозят ледовую площадку. В ежедневном режиме ведется заливка катка. Уже залито семь с половиной сантиметров покрытия из десяти запланированных.

«Если правильно залить каток, поддерживать его в исходном состоянии и регулярно проводить необходимый комплекс работ, то открытая ледовая площадка будет радовать любителей и профессионалов катания на коньках до окончания сезона катания», - отметила Корнева.

После заливки на лед нанесут разметку. На катке будут проводиться массовые катания, хоккейные матчи, ледовые шоу.

Завершение всех работ запланировано на середину текущего месяца.