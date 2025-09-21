Казахский олигарх пообещал игрокам «Кайрата» автомобили за победу над «Реалом»

Каждому футболисту, который примет участие в победном матче, олигарх посулил подарить автомобиль.

«Алматы — столица мира, «Кайрат» — чемпион!» — заявил бизнесмен.

Алагузов владеет производством безалкогольных напитков «Galanz bottlers». Его состояние оценивается в $130 млн.

«Кайрат» впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. В своем первом матче казахский клуб уступил лиссабонскому «Спортингу» со счетом 1:4. Из-за травмы двух основных голкиперов ворота «Кайрата» в этой игре защищал 18-летний Шерхан Калмурза, отразивший пенальти и совершивший еще несколько сейвов.