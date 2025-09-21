Казахский олигарх пообещал игрокам «Кайрата» автомобили за победу над «Реалом»
Казахский миллионер Алагузов пообещал игрокам «Кайрата» подарить автомобили
Фото: [ФК «Кайрат»]
Казахский мультимиллионер Турсенгали Алагузов пообещал игрокам алма-атинского «Кайрата» дорогие подарки в случае победы над «Реалом» в Лиге чемпионов.
Каждому футболисту, который примет участие в победном матче, олигарх посулил подарить автомобиль.
«Алматы — столица мира, «Кайрат» — чемпион!» — заявил бизнесмен.
Алагузов владеет производством безалкогольных напитков «Galanz bottlers». Его состояние оценивается в $130 млн.
«Кайрат» впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. В своем первом матче казахский клуб уступил лиссабонскому «Спортингу» со счетом 1:4. Из-за травмы двух основных голкиперов ворота «Кайрата» в этой игре защищал 18-летний Шерхан Калмурза, отразивший пенальти и совершивший еще несколько сейвов.