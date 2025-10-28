Казахстанец Бублик отказался пожать руку австралийцу Попырину на турнире в Париже

Казахстанский теннисист Александр Бублик объяснил «Чемпионату», почему он отказался от рукопожатия с австралийцем Алексеем Попыриным, своим соперником по первому кругу турнира серии «Мастерс» в Париже.

Занимающий 16-е место в рейтинге Бублик обыграл Попырина со счетом 6:4, 6:3. После этого экс-россиянин сразу проследовал пожать руку судье на вышке, но игнорировал соперника.

Бублик объяснил, что сделал это из-за поведения Попырина. В одном из розыгрышей австралийцу российского происхождения дважды помог трос — в таких случаях теннисисты обычно извиняются, Попырин же праздновал выигрыш очка.

«Я не тот человек, который бы цеплялся за это, но за это извиняются. Есть кодекс, есть какой-то этикет. Если человек его не соблюдает, почему я должен соблюдать другой?» — пояснил Александр Бублик.

