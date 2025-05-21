Казань рассчитывает принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году

Четырехкратный олимпийский чемпион, первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников рассказал ТАСС, что Казань еще претендует на то, чтобы принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году.

В феврале прошлого года министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Казани поступило официальное предложение на этот счет.

Сальников отметил, что предложение остается актуальным, но окончательное решение будет принято ближе к осени.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проводится раз в два года. Следующие соревнования пройдут в 2026 году в Париже.

Ранее в Эстонии возмутились тем, что бывший тренер национальной сборной этой страны румын Георге Крецу планирует возглавить российский клуб «Белогорье».