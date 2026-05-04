Казанский вундеркинд переписал историю: восьмилетний Михаил Шишов завоевал титул абсолютного чемпиона мира по шахматам

Воспитанник казанской 177-й гимназии Михаил Шишов вписал свое имя в летопись мировых шахмат. Восьмилетний школьник с блеском выступил на первенстве планеты, проходившем в Сербии, и завоевал звание абсолютного триумфатора турнира, передает tnv.ru .

Это достижение стало историческим для Татарстана. Предыдущий титул чемпионки мира в республике принадлежал 16-летней Тамаре Чистяковой, которая поднялась на высшую ступень пьедестала еще в 2002 году на соревнованиях в Греции. С тех пор прошло почти четверть века, но столь юного обладателя шахматной короны в регионе не появлялось.

Таким образом, Михаил не только повторил успех своей знаменитой землячки, но и установил своеобразный возрастной рекорд, став самым молодым чемпионом мира среди всех представителей Татарстана, когда-либо побеждавших на турнирах такого уровня.