КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым стеклом автобуса «Спартака»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым стеклом в автобусе «Спартака».

Красно-белые ехали на стадион на матч 14-го тура с «Краснодаром», когда неизвестные разбили окно. Сидевший рядом футболист Игорь Дмитриев отмечал, что использованный для этого предмет не был похож на камень.

Григорьянц пояснил, что такие случае не входят в компетенцию КДК. При этом комитет оценит поведение футболистов «Краснодара» Джона Кордобы и Дугласа Аугусто, которые в матче со «Спартаком» получили красные карточки.

Игра в Краснодаре завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

